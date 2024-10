Segrate, palloni aerostatici solcano il Golfo Agricolo: la superficie è stata liberata dal cemento e restituita alla comunità

Segrate (Milano) – Un volo in mongolfiera sul Golfo Agricolo. È iniziata una celebrazione straordinaria per il polmone verde restituito ai cittadini di Segrate, situato in via Olgetta, all’incrocio con Strada di Arroccamento Nord. Questa festa, accessibile gratuitamente a tutti, segna la consegna ufficiale dell’area verde al Comune di Segrate da parte di 2C Sviluppo Immobiliare. Dopo i saluti delle autorità, la giornata continuerà con diverse attività per adulti e bambini, incluse spettacolari esibizioni di mongolfiere che sorvoleranno i 100 ettari di terreno del Golfo Agricolo di Segrate.