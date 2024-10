Campagna "Io non rischio": sensibilizzazione sulla protezione civile nel Sud-Ovest di Milano. Evento con simulazioni, esposizioni e informazioni utili

Oggi, nel Sud-Ovest di Milano, si tiene la campagna “Io non rischio”, un’iniziativa di sensibilizzazione ideata dal Dipartimento della Protezione Civile in sinergia con vari enti e associazioni. Dalle 9.30 alle 17, nel parcheggio della biblioteca di via Fagnana, sarà allestita la “Cittadella di Io non rischio”, con la partecipazione dei volontari provenienti dai gruppi di Protezione Civile di Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele e Casarile.

Modelli che mostrano gli effetti di terremoti e inondazioni

Durante l’evento, saranno esposti modelli che mostrano gli effetti di terremoti e inondazioni, si svolgerà una simulazione di camminata tra le macerie, e saranno presentati materiali informativi riguardanti l’app AllertaLom e le aree sismiche, oltre ai piani di Protezione Civile a livello comunale.

“Il contributo dei volontari è vitale per la salvaguardia del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Rino Pruiti. “Questa manifestazione è fondamentale per comprendere i rischi naturali e come ognuno di noi possa partecipare nella loro prevenzione e gestione”.

Protezione Civile di Pioltello presente all’Idroscalo

Intanto, nella zona della Martesana, anche la Protezione Civile di Pioltello sarà presente all’Idroscalo. Questo gruppo dell’hinterland partecipa a “Io non rischio”, dedicato dalla Protezione Civile alla prevenzione delle emergenze. Attualmente, il team locale è in cerca di tre nuovi volontari e, al momento, conta 27 membri, coordinati da Michele Paganelli dopo il recente cambiamento di direttivo.

“Piccoli in cantiere” a Pioltello

Per gli abitanti di Pioltello, le attività continuano: sabato 26, dalle 10 alle 16, il Campo prove Esem-Cpt (in via Morvillo 6) sarà il palcoscenico di “Piccoli in cantiere”. Questo corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro è dedicato ai più piccoli, che avranno l’opportunità di apprendere come montare le tende, spegnere incendi, fare nodi e utilizzare la radio.