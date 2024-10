Milano del domani, la richiesta della Cgil: “Per il totonomi? Dobbiamo focalizzarci sulle idee. Creiamo una vasta collaborazione”

Il sindaco Giuseppe Sala e la sua Giunta si trovano a fronteggiare “due anni cruciali per Milano”. Invece di focalizzarsi su possibili nomi, è essenziale prestare attenzione alle attuali sfide. Luca Stanzione, segretario generale della Cgil di Milano, invita a formare una “ampia alleanza progressista composta da partiti, individui, associazioni e rappresentanti delle parti sociali” per plasmare il futuro della città, utilizzando la solidarietà come guida. Esiste un mondo cattolico e non che ogni giorno sostiene i più bisognosi, rifiutando l’idea che questa destra cinica possa rappresentarli.

Tra i nomi in discussione c’è quello di Calabresi come possibile erede di Sala. Cosa ne pensa al riguardo?

“Focalizzarsi sui nomi piuttosto che sulle idee è un comportamento tipico della politica del passato. Credo che ci sia un’utenza desiderosa di partecipare attivamente e di riflettere sulla Milano del futuro: una città che deve riaccendere la speranza, in un momento in cui l’ascensore sociale sembra essersi bloccato. Non è tutto sotto il controllo dell’amministrazione comunale; per esempio, le decisioni relative all’edilizia popolare sono di competenza del Governo. C’è anche la questione della sanità a livello nazionale e regionale: con l’autonomia differenziata, la situazione potrebbe aggravarsi, portando a un possibile collasso del sistema”.

Come valuta fino ad ora l’operato di Sala?

“Abbiamo avviato tre discussioni: riguardanti le Olimpiadi del 2026, il Piano di Governo del Territorio (Pgt) e l’abitazione. I risultati di questi tavoli, che dovranno tradursi in azioni pratiche come è stato per gli appalti, saranno fondamentali per esprimere un’opinione”.

La recente ristrutturazione della Bystronic, che mette a rischio 150 posti di lavoro, rappresenta solo l’ultima delle problematiche nel settore. Ci troviamo di fronte a una crisi industriale?

“Le statistiche fornite dall’Inps sono inequivocabili: nel primo trimestre dell’anno, quasi sei milioni di ore di cassa integrazione sono state attivate nella Città metropolitana. Ben il 49% di queste ore riguarda il settore metalmeccanico. Questi numeri sono preoccupanti: tutti gli indicatori mostrano un segnale di stagnazione, e se il metalmeccanico attraversa una crisi, l’intero sistema ne risente. È fondamentale fare il possibile per evitarlo. Tuttavia, la risposta non è puntare su settori che offrono lavoro precario. È necessario un’occupazione di qualità; Milano dovrebbe impegnarsi per affermarsi come una delle capitali culturali in Europa. Con nove università, diversi centri di ricerca e musei, questi elementi, se integrati, possono diventare un motore di sviluppo. È altresì fondamentale trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita personale; in caso contrario, la città potrebbe diventare poco accogliente”.

La M4 è stata inaugurata e si inizia già a parlare del “sogno” della M6. Una targa in memoria di Raffaele Ielpo, deceduto in cantiere, sottolinea anche il dramma degli incidenti sul lavoro.

“Milano ha la necessità di una rete di trasporti pubblici adeguata a sostenere la crescita e le esigenze della sua popolazione. Questo obiettivo deve concentrarsi sul raggiungimento di zero morti sul lavoro, un traguardo fattibile. Per la M4 è stato siglato un protocollo che ha permesso, nella seconda fase, di instaurare azioni concrete”.

Le indagini condotte dalla Procura riguardanti il settore della moda e della logistica, incluso il caso di Amazon, hanno rivelato situazioni di sfruttamento.

“Nelle ultime settimane, abbiamo stipulato un accordo in Prefettura per affrontare questioni legate a logistica e trasporti, con l’obiettivo di prevenire il dumping e garantire l’applicazione corretta dei contratti. Un tema cruciale è rappresentato dalle false partite IVA, incoraggiate dal Governo attraverso la flat tax. È fondamentale introdurre norme più severe anche per quanto riguarda gli appalti privati. Un altro aspetto è la necessità di aumentare i controlli. Creare una Procura nazionale dedicata al lavoro potrebbe essere un progresso, ma ciò necessiterebbe di adeguate risorse.”

Le indagini in ambito urbanistico hanno sollevato interrogativi su un modello di sviluppo che ha caratterizzato Milano. È giunto il momento di un cambiamento significativo?

“Questa rappresenta un’opportunità importante per riflettere sul futuro della città, iniziando dal Pgt, e per sviluppare un nuovo modello. La nostra idea di creare un fondo pubblico per sostenere gli investimenti nella proprietà indivisa fornirebbe una soluzione immediata alle problematiche legate alla casa.”