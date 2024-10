L’omicidio di Manuel Mastrapasqua ha sollevato l’appello del sindaco di Rozzano, che chiede che venga fatta giustizia

Rozzano (Milano), 13 ottobre 2024 – “È giunto il momento di rendere giustizia”. Queste sono le parole con cui termina il messaggio sui social di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, comune vicino a Milano dove nella notte tra giovedì e venerdì è stato assassinato Manuel Mastrapasqua. “Abbiamo perso Manuel – ha affermato il primo cittadino – un ragazzo eccezionale della nostra comunità, tragicamente colpito a morte da un criminale recentemente arrestato. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi cari e a tutti quelli che lo hanno amato. In occasione del suo funerale, verrà proclamato il lutto cittadino.” Ferretti ha inoltre sottolineato che “il responsabile è stato catturato, grazie all’impeccabile lavoro di indagine svolto dall’Arma dei carabinieri e dalla Tenenza di Rozzano. Un sentito ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza. Ora si faccia giustizia”. Nel frattempo, sui social è stata organizzata una manifestazione di solidarietà che si svolgerà questa sera alle 19 in piazza Foglia, davanti al Municipio. Questo evento prevede una fiaccolata per esprimere la vicinanza alla famiglia di Manuel. È probabile che in molti partecipino. La comunità di Rozzano è stanca di vivere nella paura e nell’angoscia. Una comunità che disapprova ogni forma di violenza e non accetta che un giovane possa perdere la vita per pochi spiccioli. Inoltre, sempre tramite i social, è stata avviata una raccolta fondi per supportare la famiglia e contribuire alle spese funerarie.