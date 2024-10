Una protesta di barche di carta riempie il parco Don Giussani, in cerca di un nuovo veliero per i bambini

La prima imbarcazione, emotivamente toccante, sembrava quasi perdersi tra le foglie autunnali. In seguito, sono giunti numerosi rinforzi di varie dimensioni: un’ondata di barche di carta ha invaso il parco Don Giussani (precedentemente noto come Solari), che ha recentemente visto la rimozione del suo storico “galeone”, un’installazione ludica eliminata dal Comune la scorsa primavera a causa di problemi strutturali.

Protesta dei Pirati e ribelli

Per restituire ai bambini il loro amato veliero o un gioco simile, si è svolta ieri una protesta intitolata “Pirati e ribelli” in coincidenza con l’apertura di tutte le fermate della M4 fino a San Cristoforo. Grandi e piccini hanno piegato una miriade di fogli di carta riciclata, riempiendo l’area che un tempo ospitava il galeone. Questo flash mob speciale è stato organizzato dagli abitanti del quartiere ed è stato promosso sulla rete sociale “Abitanti intorno al parco Solari”, accompagnato da una petizione.

La ricerca di una soluzione

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – non ha intenti polemici: desideriamo far conoscere la situazione alla città e capire se sia possibile trovare una soluzione per riavere un gioco così apprezzato dai bambini o un’alternativa di pari valore”. La questione centrale riguarda le risorse economiche: la realizzazione di un nuovo “galeone” con una pavimentazione in gomma costerebbe circa 150mila euro. “Le possibilità – ha dichiarato Fabrizio Delfini, assessore all’Urbanistica e Verde – sono due: fare richiesta di fondi a livello governativo e, contemporaneamente, cercare sponsor”. I cittadini, con le loro barche di carta, sperano così di richiamare l’attenzione di potenziali sostenitori: “Un insieme di contributi può davvero fare la differenza”.