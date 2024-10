La Metro M4 di Milano ha già subito una sospensione il giorno successivo alla sua apertura, a causa di un “problema tecnico”. Gli organizzatori si sono scusati per l’inconveniente

A poche ore dalla tanto attesa inaugurazione della linea M4 della metropolitana di Milano, il servizio ha subito una sospensione di circa trenta minuti a causa di un guasto tecnico al software di Hitachi, l’azienda responsabile di diversi sistemi dell’infrastruttura. Il 12 ottobre, il sindaco Beppe Sala e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini hanno ufficialmente inaugurato la linea “blu”, che unisce San Cristoforo all’aeroporto di Linate. La sospensione temporanea è stata annunciata dall’Azienda trasporti milanesi con un messaggio che dichiarava: “Stiamo affrontando un problema tecnico che ci ha portato a fermare il servizio. Ci scusiamo e vi invitiamo a verificare la mappa per le opzioni alternative di viaggio.” Hitachi Rail, responsabile del sistema che ha presentato malfunzionamenti, ha fornito al capoluogo lombardo 47 treni moderni e ha realizzato gran parte dell’infrastruttura della M4, inclusi il sistema di segnalamento, la terza rotaia, le tecnologie per le telecomunicazioni, le porte automatiche delle banchine, il sistema SCADA per il monitoraggio e la gestione dei dati, l’equipaggiamento del deposito e i sistemi di tariffazione e controllo accessi. Questa nuova linea ferroviaria si estende in tutta Milano, da est a ovest, partendo dall’aeroporto di Linate fino alla stazione di San Cristoforo, attraversando il centro, come San Babila, Santa Sofia o Sforza-Policlinico. Il viaggio lungo i 15,2 chilometri del percorso dura un totale di 30 minuti, con 21 stazioni in tutto. Inoltre, è la prima linea italiana ad avere una copertura completa della rete 5G.