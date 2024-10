Scontro tra auto e moto a Gorgonzola: due feriti, uno in condizioni gravi

Nella mattinata di domenica 13 ottobre, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto a Gorgonzola, nel Milanese. Due uomini di circa 50 anni sono rimasti feriti, con il motociclista che ha riportato le conseguenze più gravi, venendo trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Mattei e via Buozzi. In tempi rapidi, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e i soccorritori del 118, compresi un’auto medica e due ambulanze. Le forze dell’ordine stanno investigando le circostanze che hanno portato all’incidente, mentre l’altro ferito è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Melzo.