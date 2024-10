Traffico aumentato a Baranzate: residenti e lista civica Insieme per Baranzate denunciano problemi nella nuova viabilità. Situazione critica all'incrocio di via Milano, via Aquileia e via Trieste. Possibili misure in valutazione per alleviare il traffico

Elevato traffico a Baranzate. I residenti, insieme alla lista civica Insieme per Baranzate, segnalano che la nuova viabilità non sta funzionando come previsto. Negli giorni feriali, soprattutto durante le ore di punta, il traffico sembra essere aumentato dopo i recenti lavori, in particolare con l’implementazione del senso unico in via Aquileia. “Le nostre manifestazioni continuano, siamo frustrati per l’intenso traffico su via Milano, Aquileia e aree limitrofe. Poiché le risposte dall’amministrazione comunale sono insoddisfacenti, stiamo valutando possibili misure per alleviare la situazione”, affermano.

Il punto critico su cui si concentra l’attenzione è l’incrocio tra via Milano, via Aquileia e via Trieste, noto per le sue difficoltà nel traffico veicolare. In molti ritenevano che l’apertura della nuova Varesina avrebbe potuto migliorare la situazione, ma questo non si è concretizzato. Invece di proseguire verso via Stephenson, la Varesina termina in via Aquileia, ora diventata a senso unico in uscita da via Milano. Questa scelta non ha trovato consensi tra i cittadini, che lamentano frequenti code. Le auto che prima utilizzavano via Aquileia per accedere a via Milano, ora, a causa del semaforo, si sono spostate su via del Commercio, creando congestione. Inoltre, ci sono ingorghi in direzione dell’ospedale Sacco e per i veicoli che provengono dall’ospedale e devono svoltare in via Aquileia. “Speriamo che le attuali decisioni vengano riconsiderate e che si proceda con la realizzazione di una rotatoria per migliorare la situazione del traffico”, concludono i rappresentanti di Insieme per Baranzate.