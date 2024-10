L'importanza di educare i sentimenti nelle giovani generazioni: una riflessione sulla sfida di contrastare i modelli preoccupanti dei social e della televisione

Cara Mamma, oggi ti scrive una madre, non una nonna. Ti darò del tu, se permetti! Mia figlia è in seconda media e ogni giorno riesce a sorprendermi con i suoi comportamenti e le sue attitudini. È già una giovinetta, come si usava dire, e sono davvero ansiosa: mostra segni di maturità che sembrano da adulta, ma dentro è ancora una bambina. Le sue amiche sono molto simili a lei. Ogni volta che esce (deve essere di ritorno entro le 19) sento il cuore battere forte. Anche la nonna, mia suocera, è molto preoccupata. Ho cercato di farle comprendere i pericoli a cui si espone e ho anche deciso di toglierle il tablet, visto che le foto che ho visto mostrano ragazzine in pose provocatorie. Che fare? Un Mamma ansiosa

La Sfida della Solidarietà

Cara Mamma, il 11 ottobre è andata in onda una puntata speciale su “la Sfida della Solidarietà”, il programma che conduco su Radiorai Gr Parlamento da oltre dieci anni. È stata un’occasione per riflettere sull’importanza di educare i sentimenti nelle giovani generazioni. Purtroppo, i modelli che ci vengono proposti dai social e dalla televisione sono davvero preoccupanti! È fondamentale che le agenzie educative si attivino per contrastare questa situazione. Ogni fase ha il suo tempo. Se non l’hai fatto, ascolta il dialogo tra me e l’avvocata Castagnola, e non perdere la speranza! L’adolescenza e la preadolescenza sono come dei tunnel… ma sta a noi fare in modo che la luce rimanga accesa.