Fugge in bicicletta tenendo in mano un secchio della spazzatura colmo di rame sottratto

Fugge in bicicletta con un contenitore per i rifiuti pieno di rame rubato. L’individuo è stato colto sul fatto dagli agenti di polizia. Si era infiltrato in un edificio con l’intento di sottrarre tubi di rame, ma è stato sorpreso da un abitante del posto, che ha contattato il 112 facendolo arrestare. L’evento è avvenuto sabato mattina, intorno alle 10:30, in via Vanvitelli a Milano, nella zona di Città Studi. L’uomo, un italiano di 39 anni con precedenti penali, è stato avvistato dai poliziotti su una bicicletta, mentre trasportava un bidone per la raccolta differenziata. Dopo un controllo, è emerso che il contenitore era pieno di tubi di rame rubati di recente. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e dovrà affrontare un processo per direttissima.