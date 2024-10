Tragica morte di Francesca Rossi durante un'escursione al Monte Legnone: caduta fatale su un sentiero pericoloso a oltre 2.200 metri di altezza

Francesca Rossi, una milanese di 45 anni, ha tragicamente perso la vita durante un’escursione al Monte Legnone. Mentre scendeva insieme al fratello su un sentiero al di sopra di 2.200 metri, è caduta in un canalone occidentale per un dislivello di circa 200 metri. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica a Colico, in provincia di Lecco. Nonostante l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero del 118 proveniente da Como, per lei non c’era nulla da fare. Si stava muovendo su un sentiero particolarmente esposto, non lontano da un bivacco. I soccorritori hanno faticato per circa due ore per localizzarla, ma quando l’hanno trovata, era già spirata. Il fratello, ora in uno stato di profondo shock, è stato accompagnato a valle.

Tragedia sul Monte Legnone

Francesca, originaria della Valtellina, viveva a Milano.