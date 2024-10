Durante il Palio dell’Oca a Lacchiarella, si sono verificati fatti in cui bottiglie sono state scagliate contro i sostenitori dei diritti degli animali

Lacchiarella, 13 ottobre 2024 – Oggi pomeriggio, il movimento Centopercentoanimalisti ha svolto una protesta in occasione del tradizionale Palio dell’Oca, evento che si tiene annualmente nel comune all’ombra di Milano. Un gruppo di attivisti ha espresso il proprio dissenso durante l’incontro, che si è svolto tra le 15 e le 18, un appuntamento storico per questa località di novemila abitanti. La Questura di Milano ha riferito che circa trenta persone hanno reagito al presidio lanciando bottiglie di vetro verso i manifestanti, senza però che ci siano stati feriti o contatti, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. I manifestanti hanno sottolineato che “le oche non sono idonee alle corse, le loro zampe palmate soffrono sull’asfalto e le loro urla provocano terrore: rappresenta un abuso verso gli animali che si verifica ogni anno a Lacchiarella, tra l’indifferenza della maggioranza”. Le critiche dell’associazione animalista riguardano in modo severo la manifestazione e quelli che la organizzano: “Sebbene Lacchiarella sia vicina a Milano, sul piano della civiltà sembrano ancora ancorati a un’epoca oscura del medioevo – affermano sul loro sito –. La corsa delle oche è una tradizione che si protrae da oltre 45 anni. È evidente che l’oca non è un animale adatto a tali competizioni, e proprio in questo risiede una sorta di divertimento sadico da parte di chi partecipa e assiste. Le oche sono spinte a percorrere un tragitto lungo, infastidite da alcuni “babbei” travestiti da contadini, mentre le urla del pubblico risuonano lungo il percorso”.