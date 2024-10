Cinisello Balsamo celebra i settant’anni del cineteatro Pax, definito un’importante istituzione culturale per la comunità

Nel lontano 1954, il cineteatro Pax ha aperto le sue porte a Cinisello Balsamo. Nel corso degli anni, l’edificio di via Fiume 4 ha ospitato migliaia di pellicole, centinaia di spettacoli teatrali e vari eventi culturali. Ieri è iniziato un ciclo di festeggiamenti per commemorare questo importante anniversario, che proseguirà anche oggi con un momento centrale nel pomeriggio, quando l’amministrazione comunale conferirà una benemerenza civica. La giornata prenderà avvio alle 11:30 con una messa celebrata all’interno della storica struttura. Alle 13 è previsto un pranzo aperto a tutti i partecipanti. Alle 15:30, sul palcoscenico del cineteatro, interverranno il sindaco, gli assessori e i destinatari della Spiga d’oro, la massima onorificenza della città, che verrà assegnata anche al Pax. Il programma non termina qui: alle 17:30 avrà luogo lo spettacolo “SandArt” della compagnia Le sabbie luminose. “Questo settantesimo anniversario simboleggia molto di più di una semplice ricorrenza – affermano i gestori e i volontari del Pax –. Rappresenta la vitalità di una realtà che desidera radicarsi ancor di più nel territorio, affrontando, insieme ai cittadini e a tutti gli spettatori che arrivano anche da lontano, le sfide del futuro. Questo sarebbe impossibile senza il fondamentale aiuto dei volontari”. Recentemente, il Pax ha affrontato periodi difficili, segnati dalla mancanza di certificazioni e dal lungo lockdown dovuto al Covid. Tuttavia, hanno scommesso sulla riapertura la parrocchia, il gruppo di gestione attuale, i volontari e l’amministrazione, che ha offerto sostegno in queste ultime stagioni.

La storia del Pax è un racconto ricco riguardante la promozione delle arti, tra cui cinema, teatro, musica e danza, nella città di Cinisello Balsamo. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha messo in evidenza l’importanza di questo ente culturale mentre presentava le motivazioni per l’assegnazione della Spiga d’oro, prevista per oggi pomeriggio. Il Pax rappresenta un elemento fondamentale per la vita culturale locale, grazie anche all’impegno e alla generosità dei volontari. Nel programma del Pax si possono trovare spettacoli teatrali di vari generi, film d’autore e per il pubblico più giovane, performance di danza, eventi organizzati dalle associazioni locali, oltre a rassegne artistiche e mostre temporanee.