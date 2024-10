Addio a Giorgio Lamperti, fondatore del circolo fotografico "Gino Ascani" di Cassano: la città piange la perdita di un grande artista e ispiratore

È venuto a mancare a 77 anni Giorgio Lamperti, il fondatore e presidente del circolo fotografico cassanese “Gino Ascani”. Molto conosciuto in città, è deceduto nell’ospedale di Treviglio durante la notte tra venerdì e sabato. Lascia la moglie e due figli. La notizia è stata diffusa sui social, ricevendo numerosi messaggi di cordoglio da parte dei concittadini. Molti di loro custodiscono con affetto i ritratti realizzati da Giorgio Lamperti.

Il circolo fotografico Gino Ascani

Nel 1974, ha dato vita al circolo fotografico Gino Ascani, contribuendo a formare tantissimi appassionati nel corso di 50 anni di attività. Anche i politici locali, di diverse fazioni, hanno espresso il loro dispiacere. “Cassano subisce una perdita incolmabile, un uomo che ha esaltato la città con le sue opere e i fotografi che ha ispirato”, ha commentato il sindaco Fabio Colombo. Sostiene il vice Andrea Savino: “Il suo amore per la fotografia e il suo impegno contro le barriere architettoniche rimarranno nella nostra memoria. Ci mancherà”. Anche i membri dell’opposizione hanno riconosciuto la sua figura: “Ciao Giorgio – scrive Roberto Maviglia – ti siamo grati per le innumerevoli foto straordinarie che ci hai lasciato”; Vittorio Caglio aggiunge: “Giorgio era genuino, diretto e senza peli sulla lingua. Non risparmiava mai le sue opinioni, creando un vuoto significativo”. Elena Bornaghi sottolinea: “Cassano perde una delle sue fondamenta”.

I funerali

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Cristo Risorto.