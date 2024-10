Architetti milanesi impegnati nel progetto "Dora" per una scuola, un refettorio e un ambulatorio nel Madagascar, con l'obiettivo di sostenere la comunità locale

Architetti impegnati nella realizzazione di una scuola, un refettorio e un ambulatorio in un isolato villaggio del Madagascar, Antanandava, nella regione nord-orientale dell’isola. Il progetto “Dora” è sotto la guida di Wip for People, la divisione no profit di Wip, un’agenzia di design con sede a San Donato. I fondatori – Nicola Di Troia, Giuseppe Garbetta, Federico Barbero e Marco Splendore – hanno avviato questa iniziativa benefica, Wip for People, che mira a sostenere la comunità locale grazie all’impegno di padre Stefano Scaringella, frate cappuccino e chirurgo.

Attività solidale promossa da San Donato

Questa attività solidale promossa da San Donato ha visto l’adesione di professionisti di altri studi, portando così a 18 architetti milanesi a creare disegni a mano su un tema condiviso. Nell’ambito di questa suggestiva iniziativa, organizzata dalla società Medit, le opere sono state raccolte per la mostra “La stanza senza finestre” e verranno messe all’asta a Milano, con l’obiettivo di raccogliere fondi per continuare il progetto.

Obiettivo: contribuire all’istruzione e all’assistenza medica

Federico Barbero, tornato da una visita recente nel Madagascar, afferma: “I lavori sono in corso. Sono stati allestiti i terrazzamenti per le undici casette che ospiteranno la scuola, il refettorio e l’ambulatorio. Vogliamo contribuire all’istruzione e all’assistenza medica in una regione densamente popolata ma con molte difficoltà. Si è formata una rete di sostenitori e sponsor internazionali attorno all’opera di padre Scaringella: l’azione di Wip for People si inserisce in questo contesto”.

“Nella comunità locale – aggiunge – c’è grande attesa per questo progetto”.