A Rozzano, la comunità è scossa e furiosa dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua: “L’autore di questo crimine deve trascorrere il resto della vita dietro le sbarre.”

Cattura dell'assassino di Manuel Mastrapasqua: Rozzano si unisce nella solidarietà e nella ricerca di giustizia

Rozzano, 13 ottobre 2024 – La comunità ha appreso della cattura dell’assassino di Manuel Mastrapasqua mentre il sonno avvolgeva la città, risvegliandosi poi con la drammatica rivelazione che a commettere l’omicidio è stato un giovane concittadino, Daniele Rezza, di soli 19 anni. La reazione della popolazione è stata immediata e intensa. Sui social network, è stata organizzata una manifestazione non programmata che si svolgerà questa sera alle 19 in piazza Foglia, di fronte al Municipio. Si prevede una fiaccolata per esprimere solidarietà alla famiglia di Manuel, con una partecipazione attesa numerosa. Vi sarà quella parte di Rozzano che ha finito di tollerare un’esistenza segnata dalla paura e dall’angoscia, quella che rigetta la violenza e non può accettare che un giovane perda la vita per pochi euro.

Iniziativa di raccolta fondi

Sempre in rete è emersa anche un’iniziativa di raccolta fondi per supportare la famiglia e contribuire alle spese funebri. Tuttavia, dove la rabbia è comprensibile, a volte si trasforma in odio, un sentimento che mette in allerta. In circolazione ci sono commenti duri rivolti all’assassino: “Spero tu rimanga in prigione il più a lungo possibile, perché ora tutti a Rozzano conoscono il tuo nome e il tuo volto. Non auguro alla tua famiglia di vivere ciò che stanno affrontando quelli che hanno perso un ragazzo innocente, solo per aver ascoltato musica tornando a casa dal lavoro.”