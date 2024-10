Un’unità ambulatoriale della Lilt offre visite e mammografie senza costi nella zona della Martesana

L’ambulatorio mobile della Lilt offre visite e mammografie gratuite. In occasione del mese della prevenzione per il tumore al seno, l’iniziativa si estende nell’hinterland con quattro eventi organizzati da medici della Lega contro i tumori, in collaborazione con Bcc Milano, che ha sostenuto l’acquisto dell’ospedale mobile dedicato alla salute femminile. Questo tour, aperto a tutte le donne sopra i 40 anni, si svolgerà in quattro piazze significative della zona. Gli appuntamenti sono fissati per il 29 ottobre a Carugate, nel parcheggio della filiale di via De Gasperi 12; il 7 novembre a Vignate, nel parcheggio di via Manzoni 12; il 16 novembre a Cassano d’Adda, nel parcheggio della filiale di via Manzoni 26; e infine il 19 novembre a Sesto San Giovanni, nel giardino dell’istituto in viale Gramsci 202. Inoltre, la banca ha lanciato una campagna speciale per i soci, che prevede 1.000 visite gratuite, tra cui senologiche e dermatologiche, presso le strutture Lilt della provincia.