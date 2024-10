GenerAzioni: il festival dell'Università di Milano-Bicocca che apre le porte della ricerca ai giovani studenti, promuovendo la curiosità e il pensiero critico per una sostenibilità urbana inclusiva

Il festival GenerAzioni dell’Università di Milano-Bicocca offre a giovani studenti l’opportunità di esplorare il mondo della ricerca. Questo progetto fa parte di “Musa“, un’iniziativa finanziata tramite i fondi del Pnrr, come spiegano i docenti Elisabetta Biffi e Stefano Malatesta. L’intento è quello di coinvolgere circa 650 ragazzi nella ricerca accademica, stimolando in loro una maggiore curiosità e un pensiero critico. Quest’anno il focus è sulla sostenibilità urbana, con particolare attenzione agli aspetti sociali. Sono stati analizzati temi rilevanti come il verde nelle città, il rumore ambientale, il diritto alla città e l’utilizzo degli spazi pubblici, attraverso un approccio scientifico.

Il progetto si struttura in due fasi: la prima, denominata B-Youth Forum, si estende per un anno e prevede attività di preparazione e ricerca sul campo. Qui, gli studenti delle scuole superiori lavorano a stretto contatto con docenti, dottorandi e ricercatori. È proprio questo gruppo di giovani a dare vita al Festival. Samya ed Elisa, entusiaste, affermano: “Quest’esperienza è stata incredibile. Ora l’università ci appare come un ambiente accogliente e aperto”. Alcuni di loro sono già motivati a intraprendere carriere nella ricerca.