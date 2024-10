Arresto a Milano: donna albanese e uomo ucraino catturati con cocaina e denaro in contanti durante operazioni antidroga

Una donna è stata arrestata a Milano per spaccio di cocaina nella sua auto, nell’ambito di controlli antidroga coordinati dal questore Bruno Megale. Durante un’operazione presso viale Giovanni da Cermenate, gli agenti della squadra mobile e di vari commissariati hanno notato un uomo entrare in un veicolo con due donne a bordo, per poi allontanarsi frettolosamente.

I poliziotti hanno deciso di seguire l’auto e, poco dopo, hanno assistito a una scena simile in via Ettore Ponti, dove un altro uomo è salito a bordo. Questo ha spinto gli agenti a intervenire e a perquisire le due donne. La conducente, un’albanese di 47 anni, aveva 500 euro in contante e 14 dosi di cocaina per un totale di 17 grammi. È stata dunque arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Arresto di un uomo ucraino per spaccio

Nell’ambito delle stesse operazioni, anche un uomo ucraino di 27 anni è stato arrestato per spaccio nei pressi di via Solferino, con 6 grammi di cocaina e 185 euro in contante. Durante i controlli, sono stati controllati 67 cittadini stranieri, di cui sette sono stati denunciati, tre dei quali per possesso di armi. Complessivamente, ci sono stati tre arresti, inclusi un tunisino di 19 anni per furto aggravato.