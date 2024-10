Arresti per traffico di cocaina a Milano: donna albanese sorpresa con 17 grammi di droga in auto, operazione antidroga della polizia

Una donna è stata arrestata a Milano per traffico di cocaina mentre si trovava all’interno della sua auto. L’operazione è stata condotta dalla polizia nell’ambito di controlli antidroga voluti dal questore Bruno Megale, attraverso un lavoro congiunto tra l’Ufficio prevenzione generale, la squadra mobile e diversi commissariati della città.

L’intervento è avvenuto intorno alle 13:40, quando gli agenti della squadra mobile, in transito su viale Giovanni da Cermenate, hanno osservato un uomo entrare in un veicolo con due donne a bordo per poi allontanarsi rapidamente. Gli agenti hanno quindi deciso di monitorare la situazione.

Poco dopo, in via Ettore Ponti, è stata notata la stessa dinamica: un altro uomo è salito nell’auto. A questo punto, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno perquisito le due donne presenti. La conducente, un’albanese di 47 anni, aveva con sé 500 euro in contante e 14 dosi di cocaina, per un totale di 17 grammi. È stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio.

In parallelo, durante i controlli più ampi, è stato fermato anche un uomo ucraino di 27 anni, sorpreso a vendere cocaina nella zona di via Solferino. Quest’ultimo aveva 6 grammi di droga e 185 euro in contanti. Complessivamente, sono stati controllati 67 cittadini stranieri, di cui 7 sono stati oggetto di indagine, includendo 3 persone per possesso di armi. Gli arresti totali sono stati tre, compresi i due già menzionati e un tunisino di 19 anni accusato di furto aggravato.