Un veicolo ha preso fuoco lungo l’autostrada A4, causando un notevole ingorgo

Incendio di un veicolo sull’autostrada A4, forti rallentamenti nel traffico.

Sabato pomeriggio, lungo l’A4 nel Milanese, un’auto ha preso fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00, nel segmento milanese dell’autostrada Torino-Trieste, vicino allo svincolo di Cormano in direzione Torino. Le fiamme si sono propagate rapidamente dopo un po’ di fumo, ma il guidatore è riuscito a fermarsi e a mettersi in sicurezza. Fortunatamente, non ci sono stati infortuni.

Si sono verificati notevoli ingorghi in direzione di Torino e rallentamenti anche nel lato opposto.