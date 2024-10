Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal monopattino e aver subito un trauma cranico. Le sue condizioni sono critiche e si trova in pericolo di vita

Incidente grave a Milano: uomo in condizioni critiche dopo caduta dal monopattino

Nella notte di sabato 12 ottobre, un uomo di 40 anni, di origine straniera, ha riportato ferite gravi a seguito di una caduta dal suo monopattino. L’episodio è avvenuto poco prima delle 2 in via Benozzo Gozzoli, nel quartiere di Baggio. L’individuo si trovava nei pressi del numero 6 quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio e si è schiantato a terra, senza essere coinvolto in un altro incidente. Durante la caduta, ha colpito la testa, subendo un trauma cranico significativo. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente con un’auto medica e un’ambulanza, trasportandolo in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove adesso è in condizioni critiche. La polizia locale ha raggiunto il luogo per avviare le indagini necessarie.