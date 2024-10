Un uomo di 55 anni di nome Fabio Biasin, originario di Bereguardo, ha perso la vita in un incidente frontale con un furgone a Corsico

Corsico, 12 settembre 2024 – Il motociclista di 55 anni, Fabio Biasin, ha perso la vita ieri pomeriggio poco dopo le 17 a causa di un incidente avvenuto sulla vecchia Vigevanese. L’uomo, che risiedeva da poco a Bereguardo ma era originario di Monza, si è scontrato frontalmente con un furgone che non gli ha dato scampo. Secondo le ricostruzioni della Polizia locale, è probabile che Biasin abbia invaso la corsia opposta a causa di un malore, venendo sbalzato dallo scooter e cadendo sull’asfalto. I traumi subiti sono stati letali, rendendo inutili i tempestivi interventi di soccorso. Proprio ad agosto, Fabio aveva festeggiato il suo compleanno, e oggi i messaggi di auguri sono stati sostituiti da espressioni di dolore e incredulità per la sua perdita. Un amico, Luca Zampini, ha commentato: “La vita è un brivido che vola via…”. Nel frattempo, ieri, intorno alla stessa ora, un altro incidente ha coinvolto un motociclista: un giovane di 34 anni è stato investito da un’auto che non gli ha dato la precedenza presso lo svincolo di Trezzano della Tangenziale ovest.