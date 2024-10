Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di San Vittore

Un incidente tragico ha avuto luogo presso il carcere di San Vittore a Milano, dove un uomo di 44 anni è stato scoperto morto per suicidio nella sua cella. Originario della Puglia, si trovava dietro le sbarre per reati legati al traffico di droga e il suo rilascio era programmato per il 2027. La prima autorità a essere avvisata è stata la pubblica ministera Letizia Mocciaro, presente in servizio. L’intervento rapido delle forze penitenziarie e degli operatori sanitari si è rivelato inutile, poiché il detenuto è stato trovato senza vita poco dopo le 5.30 del mattino. Questo tragico avvenimento evidenzia le condizioni precarie in cui versano i detenuti nelle carceri italiane. Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, ha comunicato dettagli sull’accaduto, evidenziando come questo suicidio segni il 75º decesso in carcere dall’inizio dell’anno. De Fazio ha espresso la sua inquietudine definendo questa situazione una “strage continua”, sottolineando la carenza di misure efficaci da parte del governo per affrontare il problema. Questo episodio invita a una riflessione profonda sulle condizioni all’interno delle carceri italiane, in particolare riguardo al supporto psicologico e sociale necessario per prevenire simili eventi tragici. L’incidente solleva interrogativi cruciali riguardo all’efficacia delle attuali politiche penitenziarie e alla necessità di riforme che mettano al primo posto la dignità e la riabilitazione dei detenuti, assicurando un contesto in grado di prevenire la disperazione e il dramma della perdita della vita.