Milano inaugura la Metropolitana 4: collegamenti potenziati e riorganizzazione delle linee di superficie per facilitare l'accesso alla nuova rete metropolitana

Milano, 12 ottobre 2024 – È finalmente giunto il momento di inaugurare la Metropolitana 4: a partire dalle 13.30 di oggi, gli utenti potranno utilizzare l’intera linea sotterranea che attraversa Milano da est a ovest, collegando l’aeroporto di Linate alla stazione di San Cristoforo, passando dal centro, con fermate a San Babila, Santa Sofia e Sforza-Policlinico. Il percorso completo si estende per 15,2 chilometri e include 21 fermate, permettendo di coprire la distanza in soli 30 minuti. L’inaugurazione odierna segna l’apertura dell’ultima sezione, che va da San Babila a San Cristoforo. Con l’attivazione della nuova tratta ovest, ci sarà una ristrutturazione delle linee di superficie che attualmente servono la zona.

Riorganizzazione delle linee di superficie

Il cambiamento avverrà in due fasi. La prima fase avrà inizio nei prossimi giorni e prevede l’estensione della linea 95 dall’attuale capolinea alla Barona, fino a via Martinelli, che si trova di fronte alla fermata della M4. Questo stabile collegamento unirà i quartieri a sud di Milano alla nuova rete metropolitana. La linea 64 vedrà una riduzione del suo percorso urbano a Bonola M1-Molinetto di Lorenteggio, mentre la parte extraurbana sarà sostituita da una nuova linea, la 326, che offrirà un servizio potenziato. Inoltre, per quanto concerne le linee extraurbane, la linea 324 riprenderà la sua corsa da Milano a Corsico in viale Resistenza (passando dal Cimitero) e si estenderà fino a piazza Europa, sempre a Corsico.

A Milano, la linea 325 avrà il suo capolinea a Romolo M2.

Questo servizio opererà anche nelle fasce di morbida dal lunedì al sabato, estendendosi a tutti i giorni della settimana. Inoltre, la linea 325 verrà estesa da Corsico, in viale Resistenza, fino a Buccinasco, in via Lario, con un aggiornamento delle frequenze e l’aggiunta di bus lunghi 18 metri, con capolinea a Romolo M2.

Sarà lanciata una nuova linea, la 326, che prenderà spunto dalla linea 64, ampliando il percorso suburbano per unire Corsico (via Copernico e il quartiere Lavagna) a Cesano Boscone (via Grandi) e concludendo in piazza Tirana, in connessione con la M4.

Questa linea offrirà anche l’opportunità di interscambio a Molinetto con il tram 14 e i bus 50 e 64.

Infine, la linea 351 effettuerà fermate in piazzale Negrelli, poiché Buccinasco sarà collegata a Romolo grazie alla linea 325. Anche la 351 beneficerà di un potenziamento del servizio durante le fasce morbide nei giorni feriali e festivi, permettendo di interscambiare con la M4 e il tram 2.

Fasi successive in programma

La prossima fase del progetto inizierà nei mesi avvenire, dopo la conclusione dei lavori in superficie nelle vicinanze delle stazioni della linea Blu. Le modifiche specifiche interesseranno soprattutto il servizio lungo la cerchia dei Navigli e su via Foppa, con il riposizionamento delle linee 50 e 58. Questa modifica è stata attuata per facilitare l’accesso alla nuova metropolitana per gli utenti provenienti dall’area di Baggio e introduce anche una nuova linea circolare sulla cerchia dei Navigli, senza compromettere le fermate esistenti.

Nello specifico, la linea 50 seguirà il tragitto precedentemente attribuito alla linea 58 tra largo Brasilia e piazzale Cadorna, mantenendo il capolinea attuale in piazza Cairoli. La linea 58, invece, servirà via Lorenteggio e via Foppa, con capolinea a viale Papiniano (piazza Aquileia), permettendo così uno scambio con la nuova linea 50. La linea 84 verrà integrata con la 94, coprendo il percorso da Corvetto a Porta Volta, mentre la linea 85 sarà spostata a Cadorna. Le tratte non più servite da queste due linee saranno rimpiazzate dalla nuova linea circolare, identificata come 96-97, che percorrerà la cerchia dei Navigli. “In collaborazione con i Municipi – ha dichiarato Arianna Censi, assessora alla Mobilità – abbiamo rivisitato le linee di superficie per incentivare l’uso della M4 da parte dei cittadini.”