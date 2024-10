Protesta nel settore dei trasporti: 24 ore di sciopero senza fasce di garanzia, impatti sulla circolazione dei treni e richieste per sicurezza e diritti dei lavoratori

Protesta nel settore dei trasporti: 24 ore di stop senza protezione oraria

È in arrivo un’azione di sciopero a livello nazionale nel settore ferroviario, indetta da diverse organizzazioni sindacali, tra cui Cub trasporti e Sgb. Questo evento si svolgerà dalle 21 di sabato 12 ottobre fino alle 20.59 di domenica 13 ottobre, caratterizzato da 24 ore di fermo senza fasce di garanzia, essendo prevista nel fine settimana, il che avrà sicuramente effetti sulla circolazione dei treni.

I treni in partenza prima delle 21 di sabato e con arrivo entro le 22 arriveranno a destinazione. Le compagnie ferroviarie esortano i viaggiatori a controllare le informazioni sui treni prima di recarsi in stazione. Per quanto concerne i servizi a lunga distanza, ci potrebbero essere cancellazioni totali o parziali per i treni ad alta velocità e gli Intercity.

Quali sono le richieste dei lavoratori del settore trasporti?

Cub trasporti ha giustificato le ragioni della protesta attraverso un comunicato, sottolineando problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alle responsabilità delle aziende. Gli operatori chiedono un rinnovo del contratto che garantisca sicurezza, diritti, orari dignitosi e salari equi, auspicando una ristrutturazione della visione del lavoro e dei servizi ferroviari, partendo da eventi tragici e ponendo enfasi sulla prevenzione.