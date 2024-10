Sanzioni per un locale che non rispetta le normative sulla movida: sospensione della licenza

Sospensione della licenza per un locale che ha trasgredito le normative sulla movida

Il gestore è stato già sanzionato durante l’estate per la vendita di cibi e bevande da asporto oltre il limite orario consentito. È stato trovato a distribuire prodotti alimentari oltre l’orario stabilito dalle direttive del sindaco riguardanti la movida a Milano. Di conseguenza, gli agenti hanno disposto la sospensione della licenza per il suo locale. Il locale in questione è il Chinese Box, situato in corso Garibaldi 104, area particolarmente affollata nei mesi estivi.

Corso Garibaldi è stata designata come una zona con regole specifiche per la vendita di cibi e bevande da asporto e l’uso di spazi all’aperto, al fine di limitare i rumori molesti causati dai gruppi di persone che si radunano davanti ai ristoranti. Durante i mesi di luglio e agosto del 2024, la polizia locale ha inflitto più multe al proprietario del Chinese Box per violazioni relative alla vendita oltre l’orario previsto e all’utilizzo del plateatico in modo irregolare.

Pertanto, il questore di Milano, Bruno Megale, ha deciso di fermare le attività del locale per tre giorni. Venerdì, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno ufficialmente comunicato la sospensione al proprietario.