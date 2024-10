Rovescia un deposito per rubare: fermato con una bomboletta di spray al peperoncino

Nella notte di sabato a Milano, un proposito di furto è stato sventato in un magazzino situato in viale Espinasse. Intorno alle tre del mattino, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante una possibile intrusione in un’azienda. Quando gli agenti sono entrati nel magazzino, hanno incontrato un uomo di 44 anni, di nazionalità italiana e con un passato criminale. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha abbandonato strumenti e scatole, cercando di fuggire verso l’uscita.

Cercando di scappare, si è trovato di fronte a una barriera e ha tentato di arrampicarsi per scappare, ma gli agenti lo hanno fermato, utilizzando anche spray urticante. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e una torcia in suo possesso, mentre la porta del magazzino risultava danneggiata e l’interno era completamente in disordine. L’uomo stava cercando di appropriarsi di beni di protezione individuale.

Dopo essere stato identificato, il 44enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e sarà sottoposto a giudizio immediato.