Prezzo degli immobili a Milano: la chiave è migliorare i trasporti locali

Il deficit dei mezzi pubblici in gran parte della Lombardia costituisce un’importante barriera alla necessità di espandere l’area residenziale. Questo è fondamentale per ridurre i costi delle abitazioni nella periferia di Milano, che rimangono le uniche opzioni accessibili per la grande parte dei cittadini, ma presentano comunque prezzi elevati, sia per l’acquisto che per l’affitto, con un significativo rischio di insostenibilità. L’attuale costo della vita a Milano è sempre più in contrasto con il reddito medio: la spesa per l’abitazione, che dovrebbe essere compresa tra il 25% e il 30% del salario, ha raggiunto livelli attorno al 40% e oltre. È quasi impossibile trovare nella periferia appartamenti, anche di dimensioni modeste, a meno di mille euro al mese per l’affitto, con i mutui che richiedono spese superiori, oltre ai costi condominiali e per il riscaldamento, che ammontano ad altri 250-300 euro mensili. Questo porta a circa 16-18 mila euro all’anno, mentre il reddito medio è al di sotto dei 30 mila euro. Per ampliare l’offerta residenziale nei dintorni e nei comuni limitrofi, è fondamentale avviare un ampio progetto abitativo che, per risultare attraente, richiede assolutamente trasporti rapidi ed efficienti, con orari frequenti e un tempo di percorrenza di circa 30 minuti. La motivazione per trasferirsi nell’area suburbana di Milano può emergere solo se ci sono mezzi di trasporto pubblici adeguati, poiché la qualità della vita per i pendolari dovrebbe diventare paragonabile a quella di coloro che si spostano dai quartieri periferici ai principali centri di Milano.

La Regione detiene la quota principale di Trenord. È fondamentale che il piano dei trasporti venga messo tra le priorità dell’agenda, integrandolo con il piano residenziale non solo per Milano, ma per l’intera provincia.