Anaci Day 2024: Innovazioni tecnologiche e questioni politiche dominano il dibattito tra amministratori condominiali italiani. Efficienza energetica e protezione degli incapienti al centro delle discussioni, mentre le proposte del Governo sulle rendite catastali suscitano preoccupazione. Dibattito acceso sul riscaldamento e problemi giuridici legati al superbonus. Emergono anche problematiche di "stalking condominiale

Oltre 1.800 amministratori condominiali provenienti da ogni parte d’Italia si sono riuniti a Milano per l’Anaci day 2024, un evento dedicato al futuro dei condomini e all’approfondimento delle innovazioni tecnologiche, in particolare riguardo l’intelligenza artificiale, che possono favorire un miglioramento dell’efficienza energetica. Tuttavia, la discussione è stata dominata da questioni politiche attuali, specialmente le proposte del Governo riguardanti un potenziale incremento delle rendite catastali all’interno della Finanziaria per coloro che hanno beneficiato del superbonus 110%.

Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci

“Oltre il 70% degli italiani abita nei condomini e ha un reddito medio compreso tra 1.700 e 2.000 euro. È fondamentale prestare attenzione alla condizione degli incapienti e proteggere chi ha combattuto per ottenere la propria abitazione.”

Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano

“Affrontarla ora sembra sembrare un’ulteriore tassa,” ha commentato Caruso, condividendo un punto di vista simile a quello di Burrelli. Ha anche ripreso il dibattito con il sindaco Giuseppe Sala riguardo al riscaldamento: “Se le temperature lo consentono, non è così scandaloso ritardare l’accensione.”

Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano

Riguardo al superbonus, Roia ha parlato dei problemi giuridici legati ad esso, evidenziando le controversie che emergono tra i condomini riguardo agli appalti. Inoltre, ha fatto riferimento a un incremento di ciò che viene chiamato “stalking condominiale”, intendendo comportamenti molesti e ripetitivi da parte di uno o più condomini nei confronti degli altri.