La "Festa del Paese" di Inzago: tradizioni, eventi e divertimento nonostante le restrizioni. Un fine settimana ricco di mostre, giochi, musica e fuochi d'artificio. E non finisce qui, ci sono ancora tante sorprese in arrivo!

Nella piazza “orfana”, per la prima volta dopo tanti anni, non si svolgerà la storica “Mostra del Bestiame”. Anche se mancheranno bovini e suini a causa delle restrizioni legate al virus Blue Tongue, ci saranno cavalli e animali da cortile, oltre a macchine agricole d’epoca. Non mancheranno gli stand di prodotti locali, pane e salamella, così come il popolare gioco “Indovina il peso del bue”, che si terrà in streaming. Sebbene il settore zootecnico sia ridotto, la “Festa del Paese” numero 221 non si ferma: il programma del fine settimana è ricco di eventi, continuando fino a lunedì.

L’assessore alla Cultura, Carlo Maderna, ha commentato: “Sapevamo che avremmo dovuto adattarci; ci sono delle norme da seguire, ma non perderemo di vista le nostre tradizioni e la piazza sarà vivace come mai”. Oggi inizia il fine settimana di eventi, con una mostra del Gruppo Artistico di Inzago, un mercato dei ragazzi, una sfilata di moda sostenibile, e stasera il Palio delle Contrade, ribattezzato quest’anno come Olimpiadi delle Contrade, seguita da un grande spettacolo di fuochi d’artificio. La serata proseguirà con musica e balli dei Doctor Beat.

Le attività di domenica

Domani, domenica, la giornata sarà piena di attività: ci sarà una fiera del commercio, esposizioni di moto, arrampicata e corse con lo scooter, oltre a un primo evento in diretta di “Indovina il peso del bue”. Inoltre, presso Palazzo Moneta, potrà essere visitata una mostra di bonsai. Per completare la giornata, ci sarà uno spazio dedicato allo sport con il Basket Forze Vive, esibizioni di danza e opportunità di provare lezioni di skate.

La giornata di lunedì

Lunedì la città resterà senza scuola e il mercato sarà aperto dalle 9: si terrà una grande Fiera dedicata al commercio, all’allevamento (esclusi ruminanti e bovini) e alle attrezzature agricole. La mattinata si arricchirà di sapori e tradizioni grazie all’evento “Curtil in festa”, dove nei cortili storici abbelliti si potranno assaporare prodotti tipici e gustare del buon vino. La manifestazione raggiungerà il suo culmine in serata con il concerto della Banda di Santa Cecilia. Anche dopo la fiera, gli inzaghesi potranno godere di eventi settimanali. Giovedì 17, alle 21, si svolgerà al De Andrè una serata nostalgica dedicata alla storica Inzago organizzata dalla Pro loco. Il giorno successivo si terrà la serata finale con le premiazioni dei tornei. Domenica 20 alle 15, nel teatro Il Giglio, è previsto uno spettacolo di teatro dialettale della compagnia amatoriale “I batacc d’Insac”.