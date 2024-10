Promessi Sposi a spasso per Cormano: una rievocazione storica tra i personaggi di Manzoni e un reading teatrale sulle due mogli dello scrittore

Questo pomeriggio, l’atmosfera manzoniana di ottobre si dispiega nelle vie e nelle piazze della città con l’evento “Promessi Sposi a spasso per Cormano”. Si tratta di una rievocazione storica che vede protagonisti i personaggi più celebri del romanzo: tra i partecipanti, in costumi dell’epoca, ci sono Renzo, Lucia, la Monaca di Monza e Fra Cristoforo.

Evento “Promessi Sposi a spasso per Cormano”

L’appuntamento è fissato per oggi alle 15 in piazza Berlinguer, a Ospitaletto. Durante il percorso, sono previste alcune “soste letterarie” in cui i personaggi daranno vita a estratti de “I Promessi Sposi”.

Reading teatrale “Le due mogli di Manzoni”

Inoltre, domani alle 17, presso il “Teatro Bì” in via Rodari 3, la scrittrice Marina Marrazza presenterà il reading teatrale intitolato “Le due mogli di Manzoni”, un’occasione per esplorare l’aspetto più personale dello scrittore Alessandro Manzoni e la sua relazione con la seconda moglie, Teresa Borri Stampa.