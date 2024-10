Milano Ristorazione ha deciso di ridurre la quantità di carne presente nel proprio menù

L’anno scolastico ricomincia a Milano Ristorazione, che garantirà in media 75.000 pasti al giorno, distribuiti in 417 mense e 180 asili nido, tutti preparati in 24 centri cottura. Tra le nuove iniziative, ci saranno progetti dedicati a studenti, famiglie e insegnanti focalizzati su sane abitudini alimentari, oltre a un concorso per i cuochi della società comunale volto alla creazione di piatti innovativi.

Per quanto riguarda le strutture, il Centro cucina Giusti, chiuso nel 2023 per lavori di ristrutturazione, è nuovamente operativo. Al contrario, il Centro Cucina Anselmo da Baggio è ancora sottoposto a lavori di ristrutturazione, che includeranno anche una parte del refettorio della scuola primaria vicina, con prevista conclusione nella seconda metà del 2025.

Relativamente al menù, per minimizzare l’impatto su salute e ambiente, si prevede una diminuzione della carne nei secondi piatti e un incremento dei legumi, presentati sotto forma di crocchette o polpette. Sono previste anche nuove crocchette di merluzzo, pensate per risultare più appealing per i bambini. Inoltre, il progetto “Frutta a metà mattina” riprenderà anche per il nuovo anno scolastico 2023/2024, coinvolgendo 66 scuole e oltre 790 classi delle primarie e secondarie, per un totale di circa 16.000 bambini, e quest’anno sarà esteso, in via sperimentale, a alcune scuole dell’infanzia.