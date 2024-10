L’intelligenza artificiale migliora i servizi per i cittadini

Il legame tra i cittadini di Milano e le tecnologie innovative sta crescendo rapidamente, con l’Intelligenza Artificiale (AI) che gioca un ruolo chiave nel migliorare questa interazione, anche grazie alle iniziative promosse da Palazzo Marino. Un sondaggio condotto da YouGov durante la Milano Digital Week ha rivelato che il 58% degli intervistati considera essenziale l’adozione dell’AI per ottimizzare i servizi online e risparmiare tempo, mentre il 51% prevede prestazioni superiori grazie a questa tecnologia. I milanesi si preoccupano soprattutto della facilità d’uso e dell’accessibilità dei servizi, dell’assistenza vocale, di chatbot più performanti, del riconoscimento facciale e di una maggiore disponibilità di informazioni e funzionalità.

A quattro anni dall’inizio della pandemia, la percentuale di coloro che si sentono a proprio agio nell’utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione è aumentata dall’77 all’83%. I risultati del sondaggio indicano un notevole spostamento dai servizi fisici a quelli digitali negli anni successivi al Covid. Sebbene per il cambio di residenza e il rilascio di certificati sia ancora comune recarsi di persona alle anagrafiche, molti altri servizi, come il pagamento di multe e Tari, la prenotazione di appuntamenti, e l’accesso ai permessi di sosta, sono ora maggiormente richiesti online. Tra i servizi digitali, il più apprezzato risulta essere quello relativo ai certificati anagrafici, seguito dalla prenotazione per la carta d’identità e dal cambio di residenza.

Per gli abitanti di Milano, l’uso dei servizi online offre innanzitutto un notevole risparmio di tempo, eliminando la necessità di attendere in fila agli sportelli e il viaggio per recarsi negli uffici comunali. Inoltre, la possibilità di accedervi senza restrizioni temporali rappresenta un ulteriore vantaggio.