La strada Antonini ha visto il momento della cerimonia per la prima pietra

La Torre dei Moro, ubicata in via Antonini, è stata distrutta da un incendio il 29 agosto 2021, senza causare vittime. Ora risorge come Torre Seta grazie a un evento simbolico. La cerimonia di inaugurazione della prima pietra è programmata per il prossimo venerdì alle 11, segnando l’inizio dei lavori di ristrutturazione di questo grattacielo di 18 piani, previsti da completare entro il 19 giugno 2026. Il progetto, ideato dall’architetto Marco Piva, è il risultato della collaborazione con i residenti del Comitato Antonini 32, che si sono mobilitati fin dal giorno dell’incidente per tornare nelle proprie abitazioni. Rispetto alla versione precedente, sono state rimosse le “vele” che costituivano le coperture della facciata e che furono distrutte dal fuoco, sostituite ora da ampie balconate che rappresentano una nuova estetica per l’edificio.