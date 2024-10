La Metropolitana M4 di Milano: la prima linea in Italia completamente equipaggiata con tecnologia 5G, garantendo una connessione ad alta velocità e favorendo lo sviluppo delle reti di telecomunicazione

La tratta che collega San Cristoforo a Linate rappresenta la prima linea in Italia – e una delle prime in Europa – ad essere completamente equipaggiata con tecnologia 5G, che assicura una connessione internet di elevata velocità. Questo risultato è stato reso possibile grazie al sistema di copertura multi-operatore noto come Das (Distributed antenna system), sviluppato dall’azienda Inwit.

Tecnologia 5G per una connessione veloce

La nuova Metropolitana M4 di Milano, che è completamente operativa a partire dal 12 ottobre, garantirà sia il 4G che il 5G lungo tutti i 15 chilometri della linea, servendo tutte e 21 le stazioni con operatori come Tim, Iliad, Vodafone e Windtre.

Infrastruttura avanzata per la connettività

L’infrastruttura comprende 400 unità remote, di cui più di 200 sono state progettate per la tratta recente, e oltre 1.100 antenne, con quasi 600 installate nella nuova sezione, il tutto con un impatto visivo e ambientale minimo. Inoltre, è interamente cablata con 25.000 metri di fibra ottica.

Benefici per i passeggeri e lo sviluppo delle reti

Le reti all’avanguardia degli operatori offrono ai passeggeri della M4 la possibilità di utilizzare smartphone, tablet e computer in maniera rapida e produttiva, oltre a permettere lo sviluppo di soluzioni IoT specifiche. Questo modello di condivisione delle infrastrutture evidenzia come si possa accelerare e rendere più efficiente lo sviluppo delle reti di telecomunicazione, portando benefici ai territori e ai cittadini.

Diego Galli, direttore generale di Inwit, ha affermato che “il progetto M4 dimostra l’impegno di Inwit nella creazione di infrastrutture digitali moderne ed efficienti per la connettività mobile, specialmente nel settore dei trasporti, sostenendo tutti gli operatori e favorendo la transizione verso città intelligenti.”