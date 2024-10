Agenti della polizia municipale si formano su spray urticante e bastone distanziatore in corso organizzato dalla polizia locale di Nerviano e Pogliano

Gli agenti della polizia municipale hanno partecipato a un corso di formazione che si è svolto in un contesto scolastico, focalizzato sull’uso di spray urticante e bastone distanziatore. Questo percorso formativo, richiesto dalla Regione Lombardia, è stato organizzato dal Comando unico di polizia locale di Nerviano e Pogliano ed ha avuto una durata di 18 ore, ripartite in 6 ore teoriche e 12 pratiche.

La Scuola di formazione per le arti marziali ha condotto il corso che ha visto la partecipazione di 36 operatori provenienti dai comandi di Busto Arsizio, Arese, Parabiago, Boviso Masciago e San Martino Siccomario.

Le sessioni teoriche e pratiche si sono svolte nella sala civica e nella palestra della scuola di Garbatola a Nerviano, mentre le esercitazioni sul campo hanno avuto luogo a Pogliano, in piazza Tricolore. Oltre all’apprendimento sull’uso dei dispositivi menzionati, i partecipanti sono stati addestrati sulle modalità di gestione dello stress, dell’interazione con soggetti ostili, sul funzionamento dei posti di controllo, e sulle tecniche per ammanettare e trasportare in auto le persone fermate o arrestate.

Alla conclusione del corso, gli agenti hanno affrontato con successo sia l’esame teorico che pratico, conseguendo ottimi risultati. Gli attestati sono stati consegnati da Stefano Palmeri, Stefano Lanna e Giacomo Gallino, rispettivamente a capo delle polizie locali di Nerviano-Pogliano, Busto Arsizio e Arese. Durante l’addestramento operativo di venerdì pomeriggio, molti cittadini si sono fermati a osservare, attratti dall’iniziativa. La formazione, come sottolineato dai responsabili, è fondamentale per garantire sia la sicurezza degli agenti che il miglioramento della qualità degli interventi rivolti ai cittadini.

