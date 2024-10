Regina De Albertis: una visione innovativa per l'Ambrogino d'oro e possibili sfide future nella politica locale

Milano – Una figura di spicco in corsa per l’Ambrogino d’oro è Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance e direttore tecnico della storica impresa di famiglia, la Borio Mangiarotti. La sua candidatura per il prestigioso riconoscimento civico è stata proposta dal consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, il quale ha avviato un dialogo con i vertici regionali del partito, inclusi il segretario Alessandro Sorte e l’ex sindaco di Milano ed europarlamentare Letizia Moratti.

Visione innovativa e sostenibilità ambientale

Nella missiva indirizzata alla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, De Chirico sottolinea la “visione innovativa” di De Albertis e la sua abilità nell’unire il rispetto per la tradizione locale con le nuove tecnologie e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. È significativo che il politico di Forza Italia riconosca la De Albertis come un “esempio di leadership femminile” in un ambito tradizionalmente maschile.

Possibile candidatura a sindaco

Oltre alla sua attività nel mondo dell’edilizia e alla candidatura per l’Ambrogino, la laureata in Ingegneria al Politecnico è frequentemente menzionata nel centrodestra come possibile candidata a sindaco per le elezioni comunali del 2027. La proposta per il prestigioso riconoscimento potrebbe rappresentare anche un invito indiretto a considerare una sua eventuale candidatura per Palazzo Marino, un passo che attualmente appare incerto. Finora, De Albertis ha sempre dichiarato di non essere interessata a un ruolo attivo nella politica.

Complessità della situazione

La situazione è complessa poiché si potrebbe venire a creare un enorme conflitto di interessi: per una delle figure imprenditoriali più influenti nel settore edile della città risulta difficile gestire un’amministrazione locale caratterizzata da un alto numero di progetti urbanistici, senza che sorgano sospetti su scelte dettate da benefici personali. Anche risolvere il legame di interesse con la Borio Mangiarotti non è semplice. Nel frattempo, Ignazio La Russa, presidente del Senato e membro di FdI, sottolinea l’importanza di avere il candidato sindaco già all’inizio del nuovo anno. Martedì scade il termine per le proposte relative ai premi Ambrogini (De Chirico ha nominato anche l’Alcione), mentre la selezione dei vincitori avverrà a metà novembre.