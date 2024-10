Fabio Biasin, di 55 anni, ha perso la vita in un incidente stradale in moto a seguito di uno scontro frontale

Un tragico incidente ha avuto luogo venerdì pomeriggio, dopo le cinque, lungo la vecchia Vigevanese, nei pressi di Corsico, portando alla morte di un centauro. La vittima, Fabio Biasin, un uomo di 55 anni originario di Monza e residente nel Pavese, è deceduto a causa di un violento scontro frontale con un furgone.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e hanno tentato disperatamente di salvarlo, anche effettuando una corsa all’ospedale Humanitas. Purtroppo, le sue ferite si sono rivelate fatali, e non c’è stato nulla che i medici potessero fare se non dichiararne il decesso. Una delle ipotesi formulate riguardo l’accaduto è quella di un malore che avrebbe causato la perdita di controllo dello scooter da parte di Biasin, che ha così impattato contro il veicolo in arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Corsico per eseguire i rilievi e gestire il traffico, già congestionato anche a causa di un’altra collisione avvenuta poco distante a Trezzano sul Naviglio, che ha coinvolto una moto e un’auto.

Biasin era noto per il suo impegno nella protezione civile di Trivolzio, il piccolo comune pavese dove era ben voluto. In sua memoria, l’amministrazione comunale ha condiviso un sentito messaggio sui social, esprimendo il cordoglio della comunità: “L’amministrazione comunale di Trivolzio e la cittadinanza – si legge nel post – si uniscono nel dolore, nella preghiera e nel ricordo della tragica perdita del nostro caro Fabio. Un abbraccio sincero a familiari, amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie, Fabio, per tutto il tuo contributo alla nostra comunità”.