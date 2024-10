Emergenza abitativa, studenti della FI: La Sala sta sprecando tempo

Studenti per Le Libertà: La protesta degli studenti fuori sede a Milano: un malcontento che va oltre i prezzi delle abitazioni

Andrea Ninzoli, portavoce di Studenti per Le Libertà Forza Italia, ha dichiarato: “La protesta di questa mattina davanti a Palazzo Marino testimonia il malcontento di una generazione di studenti fuori sede che ha raggiunto il limite della sopportazione. Mentre Sala propone incontri con i rettori universitari, continua a procrastinare su un problema che, affrontato ora, dopo un incremento dei prezzi da 15€ al mq a 24€ in un decennio, risulta come un tentativo futile di curare una ferita ormai molto profonda. Ci auguriamo che le misure indicate da Sala non siano solo temporanee, ma speriamo comunque che ci siano almeno queste.

La questione è strutturale

E, finché non verranno riqualificate altre aree della città, le zone più attraenti e richieste continueranno a essere le stesse, portando a un aumento dei prezzi e limitando l’offerta di abitazioni. La problematica è complessa e richiede una visione ampia; la soluzione proposta da Sala è solo temporanea, mentre l’operato della giunta avanza a un ritmo diverso rispetto all’evoluzione delle realtà universitarie a Milano, creando una distinzione non più tra chi può permettersi un’istruzione, sia essa pubblica o privata, ma tra chi può vivere a Milano e chi no.

Chiediamo trasparenza

Come Studenti per la Libertà, chiediamo che il piano del Sindaco e dell’assessore Guido Barelli venga reso pubblico al più presto, specificando modalità e scadenze. Siamo aperti a un incontro con il Sindaco affinché anche le nostre opinioni possano essere incorporate nelle prossime misure che verranno attuate.

Ci auguriamo che le attenzioni dell’amministrazione si concentrino maggiormente sugli studentati e sulla sicurezza per coloro che vivono in città ogni giorno, piuttosto che su area C e piste ciclabili.