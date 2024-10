È stato catturato l’assassino di Manuel Mastrapasqua, il giovane che ha perso la vita a seguito di un accoltellamento a Rozzano

È stato catturato il presunto omicida di Manuel Mastrapasqua, il giovane assassinato a Rozzano. Un individuo è stato arrestato nella mattinata di sabato ad Alessandria, accusato dell’omicidio del 31enne avvenuto venerdì notte. La fuga dell’uomo è giunta al termine. Si tratta di un individuato italiano, anch’esso residente a Rozzano, già ricercato dai carabinieri. Poco prima delle 13, la Polfer lo ha bloccato ad Alessandria, dove era giunto con un bus partito da Milano. Nella serata di sabato, i militari hanno iniziato a interrogarlo presso la caserma di via della Moscova.

L’omicidio è avvenuto in viale Romagna, dove Manuel, che di anni ne aveva compiuti 31 a marzo, è stato accoltellato al petto. Il suo corpo è stato rinvenuto a terra nei pressi della fermata del tram 15, il quale stava per prendere per ritornare a casa. Quella sera, Manuel era uscito dal Carrefour di via Farini a Milano, dove lavorava come magazziniere.

Si sospetta un tentativo di rapina: una videocamera ha ripreso Manuel vicino al supermercato poco dopo la mezzanotte, e un’altra lo ha immortalato pochi minuti prima che venisse scoperto in gravissime condizioni. I militari hanno notato l’assenza di un sacchetto di spesa e di un altro oggetto che Manuel aveva con sé al momento dell’uscita dal Carrefour. La spiegazione più plausibile sembra essere che il 31enne sia stato colpito mentre cercava di difendersi da un’aggressione per rapina.