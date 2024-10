Dà vita alla “birra del tifoso”: “Sport, fratellanza, entusiasmo”

A Peschiera è stata lanciata Bats, la “birra dei tifosi”, grazie all’iniziativa dei sostenitori della Pro Peschiera Borromeo, la squadra locale che compete nel campionato Figc di seconda categoria. L’intento principale è di realizzare un luogo d’incontro per i tifosi, dove possano condividere la loro passione per il calcio mentre gustano un’ottima birra. Questa idea è emersa dalla sinergia tra Mattia Carluccio, Ivan Tommasi, Simone Toccacieli e Andrea Listro, fondatori del gruppo Ultras Arditi, e Gabriele Angrisani, proprietario del Time Square Bar, il punto di ritrovo abituale del gruppo dopo le partite.

“Vogliamo mostrare il lato sano del tifo”, sottolinea Carluccio, “puntando a rendere il ‘terzo tempo’ un momento di inclusione, dove non solo si discute il risultato, ma si crea anche un senso di comunità e si rafforzano le relazioni”. Alla proposta di Gabriele di realizzare una birra che rappresentasse la nostra identità, abbiamo reagito con entusiasmo. Lo slogan “Dove il tempo si ferma e la passione si accende” incarna perfettamente la nostra visione: combinare sport, impegno e convivialità, offrendo ai giovani occasioni per incontrarsi e costruire legami significativi.

Abbiamo pienamente realizzato il nostro scopo: dopo le gare ci ritroviamo per condividere un pasto e trascorrere del tempo insieme, coinvolgendo un numero crescente di amici provenienti dalle diverse aree della città. Troppo spesso si dipinge i giovani come gruppi che si riuniscono nei parchi per comportamenti discutibili; noi desideriamo dimostrare che è possibile tifare, divertirsi e socializzare in maniera positiva e rispettosa.

La Bats, realizzata in un piccolo birrificio della zona di Brescia, è una birra di tipo pilsner, caratterizzata da un colore chiaro e da una fermentazione bassa, con un profumo distintivo di luppolo. “Abbiamo fatto una scelta accurata – raccontano i fondatori – poiché volevamo che fosse il nostro emblema e rappresentasse al meglio la nostra identità. Speriamo che questo progetto possa espandersi e attrarre un numero crescente di persone, diventando così un punto di riferimento nella vita sociale della città, e che la nostra birra possa superare le barriere di Peschiera, emergendo come un’eccellenza locale.”