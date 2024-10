Catturato il killer di Manuel: ha 19 anni ed è residente a Rozzano

Un giovane di 19 anni, residente a Rozzano, ha ammesso di aver ucciso Manuel Mastrapasqua, un trentenne trovato morto a causa di ferite da coltello a Rozzano, nell’area milanese. Dopo essersi recato nella stazione dei Carabinieri di Alessandria, ha dichiarato la sua responsabilità nel crimine. I militari dell’Arma di Milano lo stanno interrogando, ma le autorità giudiziarie devono ancora valutare la situazione. Stando alle informazioni preliminari, che necessitano di ulteriori conferme, il ragazzo avrebbe preso un treno diretto verso Alessandria, ma non è chiaro se fosse un atto casuale o pianificato. In stazione, è stato avvistato dagli agenti della Polizia Ferroviaria che lo hanno poi sottoposto a controllo. In questa situazione, avrebbe fornito alcuni indizi chiari, ma parziali, riguardo all’omicidio. Successivamente, è stata effettuata la consegna ai Carabinieri del Comando provinciale di Milano, che stanno portando avanti le indagini. Attualmente, le autorità stanno esaminando la credibilità delle sue affermazioni.