Abbiamo dato nuova importanza alla città

Un accordo di cooperazione tra enti locali è stato avviato con l’intento di incentivare la formazione professionale ITS, in sinergia con aziende e associazioni, per favorire scambi culturali e competenze, mirando alla crescita del lavoro e dell’imprenditorialità. Questo è quanto ha rappresentato il Forum Internazionale “Kazakhstan-Italy”, tenutosi a Milano presso Villa Ghirlanda Silva. Hanno partecipato 40 imprese kazake e 30 italiane che si sono riunite per esplorare opportunità di partnership e ampliare le possibilità di scambi commerciali attraverso incontri B2B. “Tali iniziative, di grande significato sia istituzionale che economico, offrono una base per il dialogo, promuovendo commercio e investimenti tra i due Paesi, e consolidano i legami economici già esistenti, segnando un passo decisivo verso una cooperazione sempre più profonda, affermando il Kazakistan come un collegamento tra l’Europa e l’Asia Centrale,” ha affermato il sindaco Giacomo Ghilardi. L’Italia figura tra i principali alleati economici del Kazakistan all’interno dell’Unione Europea, collocandosi tra i primi tre in termini di volume di scambi. Negli ultimi due decenni, gli investimenti italiani diretti nel Kazakistan hanno toccato i 7,4 miliardi di dollari. Oltre 300 aziende a capitale italiano operano con successo nel Paese, incluse grandi realtà come Eni, Sdf, PetroValves e Maire Tecnimont. “Siamo lieti di essere coinvolti in questo processo, sostenendo attivamente lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione,” ha concluso il sindaco.

Collegarsi e sfruttare ogni occasione, come quella offerta dalla collaborazione con il Kazakhstan, permette di promuovere la nostra città a livello internazionale e di valorizzare il contributo delle associazioni, delle imprese e del lavoro. Nel 2023, il valore complessivo delle transazioni commerciali ha toccato i 16,1 miliardi di dollari, registrando un aumento del 7,8% rispetto all’anno precedente. I dati relativi ai primi otto mesi di quest’anno mostrano una continua espansione, con un incremento del 33% negli scambi tra i due paesi, per un totale di 13,8 miliardi di dollari, evidenziando una crescita delle esportazioni kazake del 36% (che ammontano a 12,9 miliardi di dollari).