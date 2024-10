Ritardi sui treni a Milano a causa di incidente a Torino: Italo 9935 accumula 110 minuti di ritardo, Italo 9939 45 minuti, Italo 9920 20 minuti. Annullato regionale veloce 2026 per Torino

A seguito di un tragico incidente a Torino, si sono registrati notevoli ritardi sui treni, anche a Milano. Un uomo è stato investito tra le stazioni di Porta Susa e Stura intorno alle 11 di sabato, generando disservizi per l’alta velocità. In particolare, il treno Italo 9935, in arrivo da Torino e previsto a Milano per le 12.30, ha accumulato un ritardo di 110 minuti prima di continuare verso Napoli.

Ritardi sui treni Italo

Anche il treno Italo 9939, che giungeva da Torino e doveva arrivare a Milano alle 13.30, ha accumulato 45 minuti di attesa, diretto a Bari. Infine, il treno Italo 9920, in partenza per Torino alle 13.30, ha registrato 20 minuti di ritardo.

Annullamento del servizio regionale veloce

Inoltre, il servizio del regionale veloce 2026 della Trenitalia verso Torino è stato annullato.