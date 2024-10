Una giovane è stata derubata mentre camminava per la strada, ma il cavo del suo cellulare si è impigliato attorno al collo. È stato così possibile arrestare il ladro, che si era presentato come un adolescente

Furto in strada: giovane arrestato per aver derubato una donna, si era spacciato per minorenne

Un furto in strada ha avuto luogo giovedì sera in via Tadino, dove un giovane di 19 anni, di origine marocchina, è stato arrestato per aver derubato una donna di 30 anni. L’aggressore si era spacciato per un minorenne, affermando di avere solo 16 anni.

La polizia, mentre effettuava un controllo nella zona, ha notato il giovane e un complice, che sono stati visti aggirarsi in piazza Oberdan in cerca di vittime. Dopo aver seguito la donna per un po’, il duo l’ha affiancata: uno di loro l’ha bloccata davanti mentre l’altro si è posizionato alle sue spalle.

In un attimo, il ragazzo ha cercato di strappare il telefono dalle mani della vittima, ma la donna, avendo il laccetto della custodia, ha impedito la manovra. Nonostante il tentativo di resistere, è stata spintonata dal giovane, che è fuggito insieme all’altro complice. Tuttavia, il suo tentativo di scappare è stato breve; infatti, è stato rintracciato poco dopo. Quando gli agenti gli hanno chiesto informazioni, il ragazzo ha inizialmente dichiarato di essere un adolescente, ma successivi esami hanno rivelato la sua vera età.