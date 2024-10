Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Milano mentre distribuiva Shaboo utilizzando un monopattino

Sorpreso a spacciare Shaboo in monopattino: arresto di un 46enne filippino a Milano

Un uomo di nazionalità filippina, di 46 anni, è stato fermato giovedì sera in viale Monte Ceneri con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno anche confiscato più di 3.500 euro in contante.

L’arresto è avvenuto verso le 20:00, quando gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Comasina hanno notato il soggetto mentre si muoveva su un monopattino e si dirigeva verso un edificio, per poi uscirne dopo poco tempo.

L’individuo ha effettuato diverse soste tra via Marcantonio dal Re e via Aldini, dove ha utilizzato il telefono, apparendo in attesa. Infine, ha incontrato un connazionale di 50 anni in via Concilio Vaticano II, scambiando un pacchetto per del denaro prima di essere arrestato. L’intervento tempestivo della polizia ha garantito la sicurezza della zona e ha portato alla cattura del pusher.

Gli agenti di polizia di via Comasina hanno trovato motivo di sospetto e hanno fermato due uomini. Durante il controllo, hanno scoperto che il 46enne aveva con sé 200 euro, mentre l’altro giovane aveva circa 3 grammi di shaboo. Inoltre, lo spacciatore deteneva 1.200 euro ben nascosti nella giacca. Nella sua casa, situata in viale Monte Ceneri, gli investigatori hanno confiscato altri 14 grammi di shaboo, divisi in tre bustine, un bilancino di precisione e 2.270 euro in contanti.