Operaio gravemente ferito da un tondino di metallo: incidente sul lavoro a Rescaldina scuote la comunità

Venerdì 11 ottobre, nel pomeriggio, un evento tragico si è verificato in un capannone di via Castellanza. Il lavoratore, impiegato presso la Omb, una fabbrica specializzata nella produzione di valvole, ha subito gravi danni dopo essere stato colpito da un tondino di ferro. È stato subito trasportato d’urgenza, con codice rosso, al pronto soccorso di Legnano, dove le sue condizioni sono state valutate critiche, ma per ora non ci sono segni di pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, come confermato dall’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza (Areu). Le forze dell’ordine, insieme ai tecnici dell’Ats, stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Una prima analisi indica che, durante le operazioni, l’operaio è stato colpito al lato sinistro della fronte, ma le cause precise sono ancora in fase di indagine.

Dopo il sinistro, è stata inviata un’ambulanza e un’automedica sul luogo dell’incidente, a cui si sono uniti anche i vigili del fuoco di Legnano. Fortunatamente, il lavoratore è stato stabilizzato dai medici e trasportato rapidamente all’ospedale.