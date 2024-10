Incidente mortale tra moto e furgone: uomo in condizioni critiche dopo impatto frontale. Traffico rallentato sulla Vigevanese a causa di un altro sinistro

Il tragico evento si è verificato nel pomeriggio di venerdì a Corsico, lungo la Vigevanese, lasciando un 55enne in gravissime condizioni.

Moto sbanda e invade la corsia opposta

La moto ha sbandato e ha invaso la corsia opposta, provocando un impatto frontale con un furgone. L’incidente è accaduto poco dopo le 17, proprio lungo la strada che fiancheggia il Naviglio. Secondo le prime indagini, l’uomo, proveniente da Monza, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo a due ruote, finendo così nella carreggiata avversaria e colpendo il furgone.

Soccorso urgente e trasporto in ospedale

Intervenuti con urgenza, i soccorritori dell’ambulanza e dell’elicottero del 118 hanno trasportato il motociclista all’Humanitas in condizioni critiche. Al momento dell’arrivo dei medici, l’uomo era in arresto cardiaco. Le autorità locali hanno effettuato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e non si esclude la possibilità che la vittima abbia subito un malore prima di perdere il controllo della moto.

Traffico rallentato sulla Vigevanese

Intanto, il traffico sulla Vigevanese ha subito pesanti rallentamenti, complici anche un ulteriore sinistro avvenuto nelle vicinanze a Trezzano, dove un’auto e una moto sono stati coinvolti. In questo caso, la peggio l’ha avuta una donna di 37 anni che viaggiava sulla moto, trasportata in codice giallo in ospedale.