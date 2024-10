Un autista di taxi privo di patente da quattro anni ha tentato di scappare dai carabinieri. Sui sedili dell’auto sono state trovate sostanze stupefacenti, oltre a una presenza di alcol nel suo sistema

Un tassista di 45 anni, privo di patente da quattro anni, è stato denunciato a Milano dopo aver tentato di scappare dai carabinieri. L’episodio è avvenuto giovedì notte, allorché l’uomo, mentre trasportava due passeggeri, ha iniziato un inseguimento con le forze dell’ordine. La fuga ha preso avvio intorno alle 3, quando i militari stavano effettuando un controllo in un’area del sottopasso di Garibaldi. Ignorando l’ordine di fermarsi, il conducente ha accelerato e si è diretto verso viale Liberazione, per poi sostare in piazza IV novembre, dove è stato infine bloccato.

Dal comando dei carabinieri è emerso che il tassista si trovava in stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Durante la perquisizione della vettura, gli agenti hanno scoperto una dose di cocaina, portando così a ulteriori accuse. L’uomo è stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, oltre a ricevere sanzioni per altre infrazioni stradali, incluso il fatto che la sua patente era stata sospesa nel 2020.